Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kar - Son Dakika
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Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kar

21.04.2022 00:12
Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kar

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Tesla, 2022'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in ilk çeyreğinde 1,1 milyar dolar olmuştu.

Tesla'nın ilk çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin 2021'in ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi.

Tesla, devam eden tedarik zinciri zorluklarına ve fabrika kapanmalarına rağmen ocak-mart döneminde küresel çapta 310 bin 48 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinin Tesla için "bir başka rekor çeyrek" olduğu aktarıldı.

Tedarik zinciri zorluklarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, çip kıtlığına ek olarak son Kovid-19 dalgasının tedarik zinciri ve fabrika operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, bazı hammaddelerin fiyatlarının ise son aylarda birkaç kat arttığına dikkat çekilerek "Maliyet yapımız üzerindeki enflasyonist etki, mümkün olduğunca üretim maliyetlerimizi düşürmeye odaklanmaya devam etmemize rağmen ürün fiyatlandırmamızdaki ayarlamalara katkıda bulundu." ifadesi kullanıldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Otomobil, Fabrika, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kar - Son Dakika
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