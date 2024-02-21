Tesla\'nın Avrupa\'daki fabrikasının genişleme planına karşı çıkıldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasının bulunduğu Grünheide bölgesinde yaşayanlar, fabrikanın genişleme planına karşı çıktı.
Almanya'da Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde yaşayan halka, yerel yetkililer tarafından, 160 hektarlık ormanlık bölgeyi kapsayan Tesla'nın "giga fabrikasının" genişlemesi planını onaylayıp onaylamadıkları soruldu.
Bağlayıcı olmayan oylamaya nüfusu 8 binden az olan Grünheide sakinlerinin yüzde 70'i katıldı. Bölge sakinlerinin 3 bin 499'u genişleme planına karşı çıkarken 1882'si planı destekledi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu fabrikanın tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyordu.
Genişleme karşıtı kampanya yürüten "Grünheide Yurttaş İnisiyatifi" sonuçtan memnun
Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 250 dönüm ormanın kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.
Tesisin yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesini" de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.
Tesla'nın genişleme planına karşı kampanya yürüten "Grünheide Yurttaş İnisiyatifi" sonuçları memnuniyetle karşılayarak oylama sonucunu, Grünheide'de değil, tüm Brandenburg ve Berlin'de ormanların ve suyun korunması için tarihi bir zafer olarak nitelendirdi.
Kasım 2019'da duyurulan Tesla'nın Almanya'daki fabrika projesi, otomobil üretimiyle gurur duyan Almanya'daki politikacılar tarafından ilgiyle karşılanırken, Tesla'nın yaklaşık 130 futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlık alanı da kapsayan bölgede büyük bir fabrika inşa etmesine çevreci örgütler tepki gösterdi.
92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmıştı
Berlin'in güneydoğusundaki Grünheide'de batarya ve yılda 500 bin otomobil üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanan fabrika, 2 yılda inşa edilmişti. Fabrika, Tesla'ya, dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü imkanı tanıyor.
Fabrika, 300 hektar alanda yaklaşık 160 hektarlık ormanlık bölgeyi de kapsayacak şekilde inşa edildi.
Çam ormanıyla kaplı fabrika alanı, 41 milyon avroya Tesla'ya satılmıştı. Öncelikle 92 hektarlık alanda ağaç kesimine başlanmıştı. Bu durum, çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.
Tesla'nın, Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'da açarak ekosistem oluşturmasından memnuniyet duyan Alman yetkililer, çevresel sorunlara ve yerel halkın tepkisine rağmen fabrika için gereken onayları kolaylaştırmıştı.
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