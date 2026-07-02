Tesla'nın İkinci Çeyrek Başarısı

NEW ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde teslim ettiği otomobil sayısı, 480 bin 126 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tesla, 2026'nın nisan-haziran dönemine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde 451 bin 758 araç üretti.

Bu dönemde üretimi yıllık bazda yüzde 10,1 artan Tesla, geçen yılın aynı döneminde 410 bin 244 araç imal etti.

Şirketin ürettiği araç sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla da yüzde 10,6 arttı.

Tesla'nın 2026'nın ikinci çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı da yıllık bazda yüzde 25 artarak 480 bin 126'ya ulaştı.

Şirket, 2025'in nisan-haziran döneminde 384 bin 122 araç teslim etti.

Tesla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde teslim ettiği araç sayısı, ilk çeyreğe kıyasla da yüzde 34,1 artış kaydetti.

Elektrikli otomobil üreticisinin teslimat sayısı, 406 bin civarında olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.