Tesla'nın Teslimatları Beklentileri Karşılamadı - Son Dakika
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Ekonomi

Tesla'nın Teslimatları Beklentileri Karşılamadı

Tesla\'nın Teslimatları Beklentileri Karşılamadı

Tesla'nın üçüncü çeyrek teslimatları yıllık yüzde 6,4 artarak 462 bin 890 oldu, beklentinin altında.

02.10.2024 19:47
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, yılın üçüncü çeyreğinde senelik bazda yüzde 6,4 artmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti.

Tesla, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini yayımladı.

Buna göre, şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 469 bin 796 araç üretti. Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 430 bin 488 araç üretmişti.

Tesla'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık bazda yüzde 6,4 artarak 462 bin 890 oldu.

Piyasa beklentileri, şirketin bu dönemde 463 bin 310 araç teslim etmesi yönündeydi. Tesla, geçen yılın aynı döneminde 435 bin 59 araç teslim etmişti.

Şirketin hisseleri, beklentileri karşılayamayan teslimat verileri sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesla'nın Teslimatları Beklentileri Karşılamadı - Son Dakika

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