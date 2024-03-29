Ekonomi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ayakkabı üretim firmasını ziyaret etti.

TESOB'tan yapılan açıklamaya göre, Kara, ayakkabıcılık sektörüne yönelik proje çalışmaları kapsamında Mekap Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'le bir araya geldi.

Kara, son dönemlerde imalathane sayısında azalma olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak Mekap gibi firmalarımız dünya çapında üretimler yapmaya başladı. Biz de TESOB olarak önemli bir istihdam alanı olarak gördüğümüz ayakkabıcılık sektörüne yeni eleman yetiştirilmesi, başta saya olmak üzere ayakkabı imalatının temel ihtiyaçlarının Trabzon'da üretiminin artırılması için proje fikri oluşturduk. Proje fikrimiz, yapılması gereken çalışmalar, sektörün talepleri konularında Selçuk İskender ve Secaattin İskender başta olmak üzere yöneticilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Amacımız şehrimizde istihdama katkıda bulunabilecek bir projeyi daha uygulamaya koyabilmek, sektörün gelişimine katkı sunabilmektir."

Selçuk İskender ise sektöre yönelik projelere ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek, Kara ve beraberindeki TESOB Genel Sekreteri Ömer Kayıkçıoğlu, Eğitim Müdürü ve Hibe Projeleri Uzmanı Erhan Eroğlu'na üretimlerini anlattı.