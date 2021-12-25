TESTUD Başkanı Yılık, termal turizm işletmecilerinin 2022'den umutlu olduklarını belirtti

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Kovid-19 salgınının turizm sektöründe yol açtığı sıkıntıların ardından 2022'den umutlu olduklarını ifade etti.

Yılık, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecinin termal sağlık tesislerinin faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Salgın döneminde termal tesislerin kapandığını, personelin ise devlet desteklerinden yararlanarak maaşlarını alabildiğini bildiren Yılık, aşılama sonrası normalleşmeyle tesislerde hareketlenme başladığına işaret etti.

Yılık, termal turizm açısından gelecek yıldan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizde 41 ilde, jeotermal potansiyele sahip ve tedavi edici özelliği yüksek termal su bulunuyor, tesislerin kalitesi ve imkanları da gün geçtikçe iyileşiyor. Termal sağlık turizminin ağırlığı, sağlık turizmi içinde gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de şehir otelleri ve resort otellerde yer alan 'spa' ve 'talassoterapi' (deniz suyu kürleri) birimleri artık büyük talep gören vazgeçilmez bir unsur haline geldi."???????