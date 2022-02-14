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Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak - Son Dakika

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak

14.02.2022 20:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İGDAŞ'ın abonelerine doğal gazı yüzde 23 karla sattığını söyleyerek, Başkan İmamoğlu'na bu kardan İstanbullular lehine vazgeçilmesini talep etti. Göksu ayrıca böyle bir karar alınması durumunda her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Şubat ayı ilk birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISINA CHP'Lİ İBB BİLE KULAK ASMADI"

Enerji konusunda büyük bir küresel kriz yaşandığının herkesin malumu olduğunu dile getiren Göksu, şöyle devam etti:
"Tüm dünyada yaşanan bu krizden en az hasarla çıkabilmek için Hükümetimiz her türlü tedbiri almakta ve her türlü fedakarlığı yapmaktadır. Kesintisiz enerji sağlamak için büyük çaba sarf etmekte ve krizin ortaya çıkardığı fiyat artışlarını faturalara tam olarak yansıtmayıp, elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 sübvansiyon sağlamaktadır. Hal böyleyken geçen günlerde CHP Genel Başkanı, ciddiyetten uzak bir şekilde 'Elektrik zamlarını geri almazsanız, faturamı ödemeyeceğim' diye provokatif bir kampanya başlattı. Gerçi bu çağrısına bırakın milletimizin kulak asmasını, CHP'li İBB yönetimi bile kulak asmadı ve üstüne bir de çağrıda bulunarak, 'Sakın Kılıçdaroğlu'nu dikkate almayın. Faturalarınızı ödeyin.' dedi."

AK Parti'den İmamoğlu'na 'doğal gaz karından vazgeçme' teklifi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş olacak
Tevfik Göksu

KILIÇDAROĞLU'NUN BEDAVA ELEKTİRİK VAADİNİ HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu'nun, Şanlıurfa'da belediyenin CHP'de olması durumunda elektriği bedava yapma sözü verdiğini aktaran Göksu, ancak CHP'li belediyeler tarafından yönetilen Hatay, Ankara ve İstanbul'da bu konuya ilişkin bir icraat göremediklerini belirtti.

"DOĞAL GAZDAN ALDIĞINIZ YÜZDE 23 KARDAN VAZGEÇİN, DESTEĞE HAZIRIZ"

Göksu, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili ifadesinin hukuksuz ve sorumsuzca olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Son dakika bilgisi vereyim, içme suyunda KDV yüzde 1'e düşürüldü. Her gün yeni düzenleme yaparken, elektriği ve doğal gazı sübvanse ederken bir model ortaya koyacağına toplumu provoke ediyor. Devlet, elektrik ve doğal gazı sübvanse ederken siz Halk Ekmek'e zam yaptınız. Niye Halk Ekmek'i sübvanse etmediniz? Balıkçıyı sübvanse ediyorsunuz, İYİ Parti'yi sübvanse ediyorsunuz. İBB'ye bağlı İGDAŞ şu anda İstanbulluya doğal gazı yüzde 23 karla satıyor. Buyurun, varsa samimiyetiniz yapın. İGDAŞ'tan aldığınız yüzde 23 kardan İstanbullular lehine vazgeçin, her türlü desteği vermeye hazırız."

"İBB, İLİM YAYMA ÜZERİNDEN ESAJ VERİYOR"

Süleymaniye silüeti konusuna da değinen Göksu, İBB'nin inşaatın başladığı bir yıl öncesinden bugüne herhangi bir çalışma yapmadığını dile getirdi.

İBB'nin derdinin Süleymaniye'yi korumak olmadığını savunan Göksu, sözlerini şöyle tamamladı: "İBB, 2,5 yıl hiçbir şey yapmamış, ama bir tweetle kamuoyuna duyuruyor. Mesele ne Süleymaniye'nin ne de tarihin korunması. İlim Yayma üzerinden bir yerlere mesaj veriyorlar. Burada bir iyi niyet yok. İlim Yayma'da yetişen çocuklar Süleymaniye'yi de korurlar. Koruma kurulları kararlarına saygılıysanız ve gereğini yapmak istiyorsanız Rumeli Hisarı'nda başkanınıza yaptığınız köşkle ilgili koruma kurulunun denetimine izin verin. Köşkünüz için çalışanları içeriye sokmadınız. Neden korktunuz? Bak İlim Yayma, 'Her şey açık, ne isteniyorsa yapalım.' diyor."

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Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İstanbul, Göksu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'doğal gaz karından vazgeçme' önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak - Son Dakika
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