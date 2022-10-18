Tezgâhlarda balık çeşitliliği ve bolluğu artıyor - Son Dakika
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Tezgâhlarda balık çeşitliliği ve bolluğu artıyor

18.10.2022 10:49
Tezgâhlarda balık çeşitliliği ve bolluğu artıyor

Yaklaşık 1 buçuk ay önce açılan balık sezonu sonrası Eskişehir'deki balık tezgahlarında hem çeşit arttı hem de fiyatlar düşmeye başladı.

Yaklaşık 1 buçuk ay önce açılan balık sezonu sonrası Eskişehir'deki balık tezgahlarında hem çeşit arttı hem de fiyatlar düşmeye başladı.

Balık avlanma yasağı 1 Eylül 2022'de sona erdi. Vatandaş ise hasret kaldığı balığa kavuştu. İlk günlerden itibaren balıkçı tezgahlarında hamsi ve palamut bolluğu yaşanırken son günlerde diğer çeşitlerde gelmeye başladı. Mezgit, kalkan, mercan, barbun dil, lüfer, sarıkanat, çinekop gibi balık çeşitlerinin tezgaha düşmesiyle birlikte vatandaş özel olarak aradığı ürünlere de ulaşmaya başladı.

Eskişehir'de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, balık çeşitlerinin artığını belirterek önümüzdeki günlerde miktarların da bollaşacağını söyledi. Balık almak isteyenlerin birkaç gün sonra daha fazla çeşide ulaşabileceğini söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon açılalı yaklaşık bir buçuk ay oluyor. Palamutlarda bolluk hala devam ediyor. Uygun fiyatlardan da satılıyor. Palamut ve hamsinin yanında mezgit, kalkan, mercan, barbun dil, lüfer, sarıkanat, çinekop çoğalmaya başladı. Özellikle çinekop için önümüzdeki günlerde bollaşacağı söyleniyor. Birçok balık türü tezgaha düştü. Önümüzdeki günlerde çeşitlilik ve bolluk için artış bekliyoruz. Balık almak isteyenler daha çok çeşide ulaşabilecek." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgâhlarda balık çeşitliliği ve bolluğu artıyor - Son Dakika

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