TFI, Pay Değişim Sürecini Başlattı

TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ (TFI), şirket bünyesindeki yönetimde söz sahibi olmayan pay sahipleri ile Çalışan Hisse Edinme Opsiyonu (ESOP) kapsamında pay edinmiş pay sahiplerinin TFI'da sahip oldukları payların, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (TAB Gıda) payları ile değiştirilmesine yönelik süreci başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlemle TAB Gıda paylarının daha geniş bir yatırımcı kitlesine yayılması ve şirket hisselerinin işlem hacminin desteklenmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna da (KAP) paylaşımda bulunan şirket, pay değişim işlemlerini 9-10-11 Haziran 2026 tarihlerinde üç aşamalı olarak tamamlamayı planlanıyor. İşlem kapsamında, TFI'nın toplam 32 milyon 797 bin 441 lira nominal değerli TAB Gıda paylarını ilgili pay sahiplerine devretmesi öngörülüyor.