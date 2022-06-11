ThermoBLOCK ile kılcal damarlar anında yok edilebiliyor

Cerrahi müdahalenin neredeyse imkansız olduğu kılcal damarlar INVAMED üretim kampüsünde geliştirilen ThermoBLOCK ile dakikalar içerisinde ağrı ve acı olmaksızın tedavi ediliyor

Firmadan yapılan açıklamada, tedaviye ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, deri veya mukoza yüzeyinde çıplak gözle ince çizgiler ya da noktalar şeklinde kendini gösteren "telenjiektazi", kılcal damarların genişlemesi sonucu ortaya çıkan lezyonlar. Yaygın karşılaşılan bir sorun olan telenjiektazi, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir; ama en sık yüz ve bacaklarda görülür.

Genellikle açık tenli ve ince derili kişilerde gözlemlenen kılcal damar oluşumuna çevresel faktörlerin sebebiyet verebileceği gibi genetik yatkınlık, fazla güneşe maruz kalma, aşırı kilo artışı, gebelik, hormonal değişimler ve sahip olunan bazı dolaşım bozuklukları da kılcal damar oluşumunu tetikleyen belirgin sebepler.

Bazı vakalarda gözle görülemeyecek kadar küçük olan telenjiektazi, erken dönemde tedavi edilmediği takdirde ilerleyen dönemde örümcek ağı gibi cilt üzerinde yayılım gösterebiliyor. Genel vücut sağlığını ve fiziki estetiği olumsuz etkileyen kılcal damar sorunu kadınlarda daha sık olmakla birlikte erkeklerde de oldukça yaygın karşılaşılan bir durum.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Renda Cırcı, kılcal damar tedavisinde ThermoBLOCK ile kalıcı, etkili ve anında gözlemlenen başarılı sonuçlar elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ThermoBLOCK, radyofrekans ile üretilen ısının doğrudan damar duvarına uygulanması ile kılcal damarların yok edilmesi esasına dayalı bir yöntemdir. Seanslarda çok ince iğneler kullanılarak damarlar cilt üzerinden yakılır. Üretilen ısı doğrudan damar içine uygulandığı için bu damarların tekrar görünür hale gelmesi mümkün değildir.

Kılcal damarların yaygınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte ThermoBLOCK seansları dakikalar içinde tamamlanmakta ve işlem sonrası hastalarımız günlük yaşantılarına aktif olarak devam edebilmekteler. Lazerden farklı olarak ThermoBLOCK yöntemi ile, uygulama yapılan tüm damarlar anında ve tek seferde yok olmakta ve kalıcı olarak tedavi edilmektedir."