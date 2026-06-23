Threads Türkiye'de Yeniden Kullanıma Sunuluyor - Son Dakika
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Threads Türkiye'de Yeniden Kullanıma Sunuluyor

23.06.2026 12:24
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Meta, Threads uygulamasını Türkiye'de yeniden sunmak için Rekabet Kurumu taahhütlerine uydu.

Rekabet Kurumu, Meta Platforms, Inc. (META) tarafından Threads uygulamasının Türkiye'de yeniden kullanıma sunulması için gereken taahhütlere uyum sağladığını bildirdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu kararıyla META'nın, kullanıma sunduğu Threads uygulamasını Instagram'a bağlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma yapıldığı anımsatıldı.

Bu süreçte bağlama iddiaları yanında Threads ile Instagram arasında birtakım verilerin birleştirildiğinin de tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, ön araştırma kapsamında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Kurulun Kasım 2023'te META hakkında soruşturma açtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, soruşturma sürecinde META tarafından Threads uygulaması aracılığıyla elde edilen verilerin Instagram'dan elde edilen veriler ile birleştirilmesinin engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verildiği bildirilerek, sonrasında META'nın Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerini askıya alarak geçici tedbir kararını konusuz bıraktığı belirtildi.

Kurulca, geçici tedbir kararının gerekliliklerine uyum sağlanmayan dönem bakımından Mayıs 2024'te META hakkında idari para cezası uyguladığı anımsatılan açıklamada, devam eden süreçte META tarafından soruşturmaya konu bağlama ve veri birleştirme davranışına ilişkin endişeleri bertaraf etmek amacıyla kurula taahhüt sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, sunulan taahhütlerin Kasım 2024'te kabul edilerek META bakımından bağlayıcı hale getirildiği ve yürütülen soruşturmanın sonlandırıldığı belirtildi.

META'nın, Threads'in Türkiye'de yeniden kullanıma sunulması halinde hem Threads'e ilk defa kaydolacak hem de daha önce kaydolmuş ancak durdurma sürecinde hesabını silmeyi tercih etmemiş kullanıcıların Instagram hesabı gerekmeden uygulamayı kullanabilmesini sağlayacak bir yapı tasarlamayı taahhüt ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu çerçevede kullanıcıların tercihleri doğrultusunda Threads'i Instagram hesaplarıyla kullanma veya Instagram'dan ayrı şekilde verileri birleştirilmeksizin bir Threads profili oluşturma seçenekleri arasında tercih yapabilmesi öngörülmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, META'nın bağlayıcı hale getirilen taahhütlere uygun şekilde Threads uygulamasının Türkiye'de yeniden kullanıma sunulmasına ilişkin Kuruma başvuruda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirme sonucunda Kurul tarafından Threads uygulamasının Türkiye'de yeniden kullanıma sunulması için atılacak adımları içeren dilekçenin Kurulun 7 Kasım 2024 tarihli kararıyla bağlayıcı hale getirilen taahhütlere uyum sağladığına 10 Haziran'da karar verilmiştir."

Bu doğrultuda, Threads'in Türkiye'de "Threads'i Instagram hesabıyla kullanma" ya da "Instagram hesabından bağımsız bir cep telefonu numarası kullanarak hesap oluşturma" seçenekleri sunduğu belirtilen açıklamada, "Instagram'dan bağımsız olarak Threads'i kullanmayı tercih eden kullanıcıların Instagram hesabından elde edilen kişisel verileri Threads ile birleştirilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Threads, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Threads Türkiye'de Yeniden Kullanıma Sunuluyor - Son Dakika

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