THY, 19 Mayıs İçin Uçak Bileti Kampanyası Başlattı

19.05.2026 11:39
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için 19 Mayıs'a özel 1449 TL'den başlayan biletler sundu.

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yolcular bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı avantajlı biletler, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
