Ekonomi

THY 2023'te 51,2 Milyon Yolcu Taşıdı

07.08.2025 11:41
Türk Hava Yolları, ocak-temmuz döneminde yolcu sayısını %4,7 artırarak 51,2 milyona ulaştı.

Türk Hava Yolları (THY), ocak-temmuz döneminde yüzde 82,1 doluluk oranıyla 51,2 milyon yolcu taşıdı.

THY, 2025 Ocak-Temmuz dönemine ilişkin konsolide (Türk Hava Yolları ve AJet verileri dahil) trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre, THY'nin toplam yolcu sayısı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 51,2 milyona çıktı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 18 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 19,6 milyona yükseldi.

Bu dönemde yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 82,1 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,7, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 85,6 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 145,1 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 artarak 153,9 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan kargo ve posta hacmi, 2024 Ocak-Temmuz döneminde 1,16 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,4 artarak 1,21 milyon tona çıktı. Şirketin temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 491 oldu.

Toplam yolcu sayısı temmuzda 9 milyona çıktı

Şirketin geçen yıl temmuzda 8,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, geçen ay yüzde 8,4 artışla 9 milyon oldu. Temmuzda dıştan dışa transfer yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 3,3 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı söz konusu ayda 0,2 puan artarak yüzde 85,4 oldu.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,8, yurt içi doluluk oranı da yüzde 90,6 olarak kaydedildi.

Şirketin geçen yıl temmuzda 23 milyar olan AKK'si, geçen ay yüzde 8,7 artışla 25 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 191,1 bin ton oldu.

Kaynak: AA

