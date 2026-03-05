THY 2025'te 24,1 Milyar Dolar Gelir Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THY 2025'te 24,1 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

05.03.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, 2025'te gelirlerini yüzde 6,3 artırarak 24,1 milyar dolara ulaştı.

Türk Hava Yollarının (THY) 2025'te toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 6,3 artarak 24,1 milyar dolara ulaşırken, esas faaliyet karı 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren network taşıyıcısı konumundaki THY, 2025 boyunca yaşanan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarının neden olduğu ekonomik belirsizlikler ile havacılık sektöründe yaşanan uçak teslim ve motor tedariki problemlerine rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Uçak üretiminde yaşanan darboğaza karşılık 2025 sonunda filosunu yıllık bazda yüzde 5 büyüterek 516'ya çıkaran şirket, "İkinci 500" dönemini 92,6 milyon yolcu ve 2,2 milyon ton kargoyla tarihinin en yüksek operasyonel sonuçlarıyla karşıladı.

THY'nin 2025'te toplam gelirleri yolcu operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda yüzde 6,3 artarak 24,1 milyar dolara ulaştı. Yolcu gelirleri, uluslararası ve premium segment talebinin güçlü olmasının etkisiyle yüzde 7,4 arttı.

Küresel ticaret hacmindeki yavaşlama ve tarifelerin olumsuz etkileriyle düşen kargo birim gelirleri, yüzde 16,6 artan kargo hacmiyle telafi edildi. Bunun neticesinde şirket, toplam 3,4 milyar dolar kargo geliri elde etti.

Devam eden enflasyon kaynaklı maliyet baskıları ve motor problemlerine rağmen THY'nin 4. çeyrek esas faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 534 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2025 yılı esas faaliyet karı 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

THY'nin konsolide varlıkları 46,6 milyar dolar olurken, tüm iştirakleriyle birlikte toplam istihdamı 101 binin üzerine çıktı.

Şirketin ortaklık stratejik hedefleri kapsamında yıl boyunca yapılan yatırımların değeri 6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece son 5 yılda Türkiye'nin istifadesine sunulan yatırımların toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirketin 2025 yılında operasyonel nakit üretme gücünü gösteren FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kar) 5,7 milyar dolar düzeyinde kaydedilirken, FAVKÖK marjı ise yılın başında öngörülen hedefinin orta bandının üstüne çıkarak yüzde 23,7 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın kapanışındaki güçlü performansın 2026'nın ilk aylarında da devam etmesiyle, bu sene FAVKÖK marjının uzun vadeli ortaklık hedefi dahilinde yüzde 22-24 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2025 yılı finansal sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oldukça çetin ve öngörülemez bir faaliyet ortamına rağmen 2025 yılında kaydettiğimiz finansal başarı, hızla değişen ticari ve jeopolitik koşullara çeşitlendirilmiş gelir yapımız sayesinde uyum sağlama yeteneğimizi bir kez daha gösterdi. Uzun vadeli değer üretme hedefimiz doğrultusunda 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve tesis ettiğimiz stratejik işbirlikleri, küresel etki alanımızı daha da genişleterek ortaklığımızın 100. yıl vizyonuna emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayan mihenk taşları oldu."

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY 2025'te 24,1 Milyar Dolar Gelir Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:34
’’Dünyanın en güzel futbolcusu’’ en sonunda isyan etti
''Dünyanın en güzel futbolcusu'' en sonunda isyan etti
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:26:31. #7.12#
SON DAKİKA: THY 2025'te 24,1 Milyar Dolar Gelir Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.