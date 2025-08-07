THY, 2025'te 51,2 Milyon Yolcu Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

THY, 2025'te 51,2 Milyon Yolcu Ağırladı

THY, 2025\'te 51,2 Milyon Yolcu Ağırladı
07.08.2025 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, 2025 ocak-temmuz döneminde yolcu doluluk oranını yüzde 82,1'e çıkardı.

Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılının ocak-temmuz aylarını kapsayan dönemde yüzde 82,1'lik yolcu doluluk oranıyla toplam 51,2 milyon yolcuyu ağırladı.

THY'nin konsolide 2025 yılı ilk 7 aya ilişkin trafik verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Verilere göre, Türk Hava Yolları ve AJet verilerinin dahil edildiği toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 51,2 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise yüzde 9 artış göstererek 19,6 milyon oldu. Geçen yıl bu rakam 18 milyon olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 82,1 olarak gerçekleşti. Yurt dışı uçuşlardaki doluluk oranı yüzde 81,7; yurt içi hatlardaki doluluk oranı ise yüzde 85,6 olarak kayıtlara geçti. Toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK) yüzde 6,1 artarak 153,9 milyar oldu. Kargo ve posta taşımacılığında da artış yaşandı; taşınan hacim 1,16 milyon tondan yüzde 4,4 artışla 1,21 milyon tona yükseldi. THY filosundaki uçak sayısı ise Temmuz 2025 sonu itibarıyla 491'e ulaştı.

Temmuz ayında 9 milyon yolcuya hizmet verildi

Şirketin geçen yıl Temmuz ayında 8,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 8,4 artışla 9 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise Temmuz 2025'te, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı Temmuz ayında 0,2 puanlık artışla yüzde 85,4'e yükselirken; yurt dışı uçuşlarda doluluk oranı yüzde 84,8, yurt içi uçuşlarda ise yüzde 90,6 olarak gerçekleşti. Geçen yıl Temmuz ayında 23 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 25 milyara çıktı. Aynı dönemde taşınan kargo ve posta miktarı ise yüzde 11,2 artış göstererek 191,1 bin ton seviyesine ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY, 2025'te 51,2 Milyon Yolcu Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Fenerbahçe’den yılın takası Fenerbahçe'den yılın takası
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı

13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
13:10
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
19:35
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
19:34
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL
Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
19:19
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
19:06
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:57
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var
Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 14:38:16. #7.13#
SON DAKİKA: THY, 2025'te 51,2 Milyon Yolcu Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.