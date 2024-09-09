THY Ağustos 2024 Yolcu Taşımacılığı Verileri - Son Dakika
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Ekonomi

THY Ağustos 2024 Yolcu Taşımacılığı Verileri

Türk Hava Yolları'nın (THY) açıkladığı ağustos ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre havayolu şirketi söz konusu ayda 8,4 milyon yolcu taşırken, filodaki uçak sayısı 462'ye yükseldi.

09.09.2024 12:53
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Türk Hava Yolları'nın (THY) açıkladığı ağustos ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre havayolu şirketi söz konusu ayda 8,4 milyon yolcu taşırken, filodaki uçak sayısı 462'ye yükseldi.

THY Ağustos 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Ağustos 2023 döneminde 8,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,2 azalarak 8,4 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ağustos 2023 döneminde 2,9 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4,2 artarak 3 milyon olarak oldu. Yolcu doluluk oranı Ağustos 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 85,7 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 85 yurt içi doluluk oranı yüzde 91,8 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2023 döneminde 22,2 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 23,4 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2023 döneminde 146,5 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 15,9 artarak 169,8 bin ton olarak kayıtlara geçti.

8 AYLIK DÖNEMDE 57,4 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Havayolu şirketinin Ocak-Ağustos 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre ise, geçen yıl aynı döneminde 56 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artarak 57,4 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ağustos 2023 döneminde 19,8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,2 artarak 21,2 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Ocak – Ağustos 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 82,1 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,6 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,8 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ağustos 2023 döneminde 155 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 168,5 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2023 döneminde 1 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 28,4 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

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