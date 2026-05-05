THY, Avrupa'da En Fazla Sefer Yapan Havayolu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THY, Avrupa'da En Fazla Sefer Yapan Havayolu

05.05.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, 2026'nın ilk çeyreğinde sefer sayısını artırarak Avrupa'nın lideri oldu.

Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'ya en fazla sefer yapan havayolu şirketi oldu.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) faaliyet raporunu paylaştı. Dün paylaşılan rapora göre havayolu şirketi küresel jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen yolcu kapasitesini 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 9 arttırdı.

Raporda "Yılın ilk üç ayında ortaklığımızın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 13 artarak 21,3 milyona ulaşmıştır. Bununla birlikte Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre Türk Hava Yolları, 2026 yılının birinci çeyreğinde network taşıyıcılar arasında Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu olmuştur. İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan, dünyanın en büyük kargo terminalleri arasında yer alan SMARTIST'in sunduğu imkanlar ve Türk Hava Yolları'nın benzersiz genişlikte uçuş ağı sayesinde Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da güçlendirmiştir. Ortaklığımız Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın verilerine göre 2026 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 6,9 pazar payı ile dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı olmuştur" denildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY, Avrupa'da En Fazla Sefer Yapan Havayolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:49:48. #7.13#
SON DAKİKA: THY, Avrupa'da En Fazla Sefer Yapan Havayolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.