THY Chengdu'ya Uçuş Başlatıyor

TÜRK Hava Yolları (THY) Çin'in Chengdu şehrine uçuş başlatma kararı aldı.

Havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Chengdu şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi. Türkiye ile Çin arasında imzalanan sivil havacılık alanında yeni mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21'den 49'a yükseltilmişti. Türk havayolu şirketleri Çin'de Chengdu, Xi'an, Urumçi'ye seferler yapabilecek.