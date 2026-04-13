THY'de Yönetim Değişimi - Son Dakika
THY'de Yönetim Değişimi

THY\'de Yönetim Değişimi
13.04.2026 14:21
THY, yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ve Genel Müdür Ahmet Olmuştur'a devredildi.

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) gerçekleşen Olağan Genel Kurul'un ardından göreve gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ve Genel Müdür Ahmet Olmuştur için bugün bir devir teslim töreni gerçekleştirildi.

THY'nin genel yönetim binasında gerçekleşen devir teslim törenine çok sayıda havayolu şirketinin çalışanı katıldı. Törende, görevlerini devreden yöneticilere katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni yönetime başarı dilekleri iletildi.

Görevini devreden Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'e devir eden Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bugünü yalnızca bir veda değil, bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın çok daha uzak ufuklara taşıyacağı yeni bir başlangıcın ilk günü olarak görüyorum. Görevim boyunca sağladığınız destek için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Genel Müdürlük görevini devreden Bilal Ekşi ise konuşmasında, "Bugün görevimi devralacak olan yeni Genel Müdürümüzün bu devasa operasyonel yapıyı daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Türk Hava Yolları ailesine gönül bağım daimi olacak" sözleriyle bayrak devrinin güven ve süreklilik içinde gerçekleştiğini ifade etti.

'BU BAŞARIYI DAHA İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Görevi devralan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ise konuşmasında, "Bugün ülkemizin dünyadaki en güçlü temsili olan şirketin yönetimini devralıyoruz. Bu başarıyı daha ileriye taşımak, en temel sorumluluğumuzdur. Küresel rekabetin sürekli arttığı bu ortamda en büyük gücümüz, sahip olduğumuz insan kaynağıdır. Türk Hava Yolları ailesinin her bir ferdi, bu büyük başarının kritik bir unsurudur. Birlikte üretme ve birlikte geliştirme fırsatı bulduğumuz yöneticilerime gelecekte de başarı diliyorum" diye konuştu.

'SORUMLULUĞUMUN BÜYÜKLÜĞÜNÜN FARKINDAYIM'

THY Genel Müdürlüğü görevini devralan Ahmet Olmuştur da "Bugün itibarıyla Türk Hava Yolları Genel Müdürü olarak görevi devralırken, sorumluluğumun büyüklüğünün farkındayım. Uzun yıllardır çeşitli kademelerinde görev yaptığım kurumumuzda kazandığım birikimi, bu yeni görevimde markamızın gücünü daha ileri taşımak adına kullanacağım. Görevi devraldığım sayın Bilal Ekşi'ye ve Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Ahmet Bolat'a bugüne kadar sergiledikleri liderlik için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Murat Şeker, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'de Yönetim Değişimi - Son Dakika

