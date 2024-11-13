THY'de Zamanında Kalkışlarda İyileşme - Son Dakika
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Ekonomi

THY'de Zamanında Kalkışlarda İyileşme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2024'te seferlerde zamanında kalkış oranını 11,4 puan artırdıklarını açıkladı.

13.11.2024 17:29
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TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seferlerde zamanında kalkış oranının 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıl aynı döneme göre 11,4 puan iyileştiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Seferlerimizi zamanında ve emniyet ile yapmak esas önceliğimiz. Aldığımız tedbirler ile güzel sonuçlar elde ettik. Ocak-Kasım dönemini 2023 ve 2024 yılları için kıyasladığımızda zamanında kalkış performansımızı 11,4 puan iyileştirdik. Ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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