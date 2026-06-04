THY'den Air Europa'ya Yatırım Onayı

TÜRK Hava Yolları (THY), İspanya merkezli havayolu şirketi Air Europa'nın azınlık payı alınması konusunda İspanya devleti tarafından Doğrudan Yabancı Yatırım tarafından onayının verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) havayolu şirketi tarafından yapılan bildirimde, "Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması ve İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla; Air Europa Holding S.L.U.'dan ("Air Europa") azınlık payı alınmasına yönelik bağlayıcı teklifimiz şirket tarafından kabul edilmiş; taraflar arasında yatırım anlaşması imzalanmış ve ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması aşamasına geçilmişti. Gelinen noktada, ilgili işleme İspanya Devleti tarafından Doğrudan Yabancı Yatırım onayı (Foreign Direct Investment, "FDI") verilmiş olup, ortaklık süreci ile alakalı diğer başvuru süreçleri devam etmektedir. İlgili işlemin 2026 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Daha önceden belirtildiği üzere ilgili işlem 300 milyon Euro tutarında bir yatırımı içermektedir. Kapanış aşamasındaki teknik ve finansal düzeltmelere bağlı olarak devralınacak azınlık pay oranının yüzde 25 ila yüzde 27 aralığında olması beklenmektedir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.