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THY'den Mıkolayiv-İstanbul arası indirim kampanyası - Son Dakika

THY'den Mıkolayiv-İstanbul arası indirim kampanyası

25.11.2021 17:19
THY'den Mıkolayiv-İstanbul arası indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yeni destinasyonu Mıkolayiv-İstanbul arası uçuşlarda avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Türk Hava Yolları (THY), yeni destinasyonu Mıkolayiv-İstanbul arası uçuşlarda avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Herson THY'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Aralık'a kadar olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular Mıkolayiv-İstanbul arası 149, İstanbul-Mıkolayiv arası 154 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY, 23 Eylül'den itibaren yeni destinasyonu Mıkolayiv-İstanbul uçuşlarına başlamıştı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi THY'den Mıkolayiv-İstanbul arası indirim kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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