THY, Kurban Bayramı'nda 16.544 Sefer Planladı

28.05.2026 16:29
THY, 9 günlük Kurban Bayramı'nda 2,7 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 10 bin 34 dış hat, 6 bin 510'u iç hat olmak üzere toplam 16 bin 544 sefer planladıklarını ve bu seferlerle 2 milyon 700 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl 22-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşların yoğun talepleri nedeniyle THY ek seferler düzenlediklerini açıklamıştı. Bayram yoğunluğu konusunda sanal medya hesabından bir değerlendirme yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Büyük bir coşkuyla kavuştuğumuz Kurban Bayramı boyunca, Türk Hava Yolları ailesi olarak misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ve konforla ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bayramın ikinci gününde İstanbul Havalimanı'nda görev başındaki çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek bayram sevincimizi paylaştık. Bu büyük operasyonumuzun arkasında emeği, fedakarlığı ve yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları olarak AJet ile birlikte 22-31 Mayıs tarihlerini kapsayan tatil döneminde, 10.034'ü dış hat (326'sı ilave sefer) ve 6.510'u iç hat (499'u ilave sefer) olmak üzere toplam 16.544 sefer planladık. Bu uçuşlarımız ile birlikte genel toplamda yaklaşık 2 milyon 700 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz" dedi.

'PAZAR GÜNÜ EN YOĞUN GÜNÜ YAŞAYACAĞIZ'

Bayram tatilinin son günü olan Pazar günü ise AJet ve THY olarak toplamda 1867 sefer gerçekleştireceklerini ifade eden Şeker açıklamasını şöyle sürdürdü:

"31 Mayıs Pazar günü ise her iki markamız ile toplamda 1.867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısı ile operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız. Bu bayramın beraberlik ve dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımızın ve kıymetli yolcularımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerim ile tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı, Havacılık, Etkinlik, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
