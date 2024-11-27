TÜRK Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'da Ohri seferlerine başlama kararı aldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)yapılan bildirimde "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
Son Dakika › Ekonomi › THY, Kuzey Makedonya'nın Ohri Şehrine Sefer Başlatıyor - Son Dakika
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