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THY'nin bağlı ortağı AJet'in faaliyetlerine yaz sezonu itibarıyla başlaması hedefleniyor - Son Dakika
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THY'nin bağlı ortağı AJet'in faaliyetlerine yaz sezonu itibarıyla başlaması hedefleniyor

Türk Hava Yolları (THY), bağlı ortağı AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin (AJet) faaliyetlerine yaz sezonu itibarıyla başlamasının hedeflendiğini bildirdi. AJet'in Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işletme ruhsatı alınmasına ilişkin tüm başvuru süreçlerinin tamamlandığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından AJet'e işletme ruhsatı verildi ve AJet'in faaliyetlerine 2024 yaz sezonu itibarıyla başlaması hedefleniyor.

THY\'nin bağlı ortağı AJet\'in faaliyetlerine yaz sezonu itibarıyla başlaması hedefleniyor
03.01.2024 - 10:25,
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Türk Hava Yolları (THY), bağlı ortağı AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin (AJet) faaliyetlerine yaz sezonu itibarıyla başlamasının hedeflendiğini bildirdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, AJet'in Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işletme ruhsatı alınmasına ilişkin tüm başvuru süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "2 Ocak'ta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından AJet'e işletme ruhsatı verilmiştir. AJet'in faaliyetlerine 2024 yaz sezonu itibarıyla başlaması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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