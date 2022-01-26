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THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor - Son Dakika

THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor

26.01.2022 11:12

İstanbul'da günlerdir devam kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar normale dönmeye başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını duyurdu.

Şiddetli kar yağışının etkisiyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar durdurulmuş, karla mücadele çalışmalarının ardından dün saat 12.00'den itibaren pistlerden biri yeniden operasyonlara başlamıştı. Bugün ise uçuşlar normale dönmeye başladı.

13.00'A KADAR 131 SEFER

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ise gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlara ilişkin verileri paylaştı. Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.

SEFERLERİNİZİ KONTROL EDİN UYARISI

Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor - Son Dakika
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