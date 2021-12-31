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Tıbbi sülüğün ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu - Son Dakika

Tıbbi sülüğün ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu

31.12.2021 09:14
Tıbbi sülüğün ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tıbbi sülüğün yıllık ihracat kota miktarı, TÜBİTAK ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlenecek ve Genel Müdürlük internet adresinde ilan edilecek. Yıllık ihracat kota miktarı ilan edilmeyen sülük türlerinin ticari amaçlı ihracatına izin verilmeyecek.

Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her yıl aralık ayı içinde bir sonraki yılın ihracat kotası için Genel Müdürlüğe şahsen veya KEP adresi ile başvuruda bulunacak.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince Bakanlığa geçersiz veya sahte belge ibrazı, yasa dışı yollardan, CITES Belgesi olmaksızın veya geçersiz CITES Belgesi ile tıbbi sülük ihracat, ithalat, yeniden ihracat ya da denizden girişinin yapılması, CITES Belgesi'nde tahrifatta bulunulması durumlarında firmalara tahsis edilen kota iptal edilecek. Bu firmalar, bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamayacak.

Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılacak.

Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkili olacak.

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İhracat, Tebliğ, Tarım, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tıbbi sülüğün ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tıbbi sülüğün ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu - Son Dakika
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