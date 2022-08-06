Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Marmarabirlik'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Marmarabirlik'i ziyaret etti

06.08.2022 11:47
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Marmarabirlik'i ziyaret etti

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak zeytin ve zeytinyağı sektörünün öncü kuruluşu Marmarabirlik'i ziyaret etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak zeytin ve zeytinyağı sektörünün öncü kuruluşu Marmarabirlik'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile bir araya gelen ve kurum hakkında bilgiler alan Uçarmak, "Marmarabirlik zeytin üreticimizin en büyük güvencesidir" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkan'ı Hidamet Asa'yı ziyaret etti. Başkan Asa kurumun son durumu hakkında Uçarmak'a detaylı bilgi verdi. Kurumsal ve ekonomik açıdan Marmarabirlik'in son 12 yılda büyük bir atılım yaparak, ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarının arasına girmeyi başardığını belirten Başkan Asa; ürün alım, ürün satış, ihracat rakamları, yapılan yatırımlar ve üreticiye verilen destekler hakkında Bakan Yardımcısı Uçarmak'ı bilgilendirdi.

Asa konuşmasında şunları ifade etti: "Marmarabirlik kabuk değiştirmiştir. Daha önce alınan ürün nasıl satılır diye düşünülürken, artık üreticimizden nasıl daha fazla ürün alırız aşamasına gelmemiz, kurumun vizyon ve misyonundaki değişikliğini özetlemektedir. Önümüzdeki ürün alım kampanyasında, 55-60 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. Alım bütçemizin ise yağlık dahil 1 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm ödemeleri kendi öz kaynaklarıyla yapan Marmarabirlik, yabancı kaynak kullanmamıştır. 2010'dan bugüne Entegre Tesisler başta olmak üzere toplam 166 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Bugün 60 ülkeye yapılan ihracatımızı 2023 yılında 70 ülkeye çıkarmayı, 10 bin ton ve 30 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz."

Ziyarette yeterli ve güvenli gıdaya erişimin önemine vurgu yapan Uçarmak, "İklim değişikliği, Covid 19 salgını, son olarak Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada ve ülkemizde tarımın, tohumun, üretim ve üreticinin ne kadar önemli hale geldiği çok daha iyi görülmüştür. Küresel gıda krizinin yaşanabileceği endişesi ve arz korkusu dünya genelinde gıda fiyatlarında ciddi artışa neden olmuştur. Ülkeler açısından tarım ve toprak artık çok daha önemli ve stratejik bir hale gelmiştir" dedi.

Gıda üretiminde, tarım kooperatiflerinin önemine değinen Sezai Uçarmak, "Üretimi arttırarak yaşanan sorunları azaltabilir ve gıda erişimini çok daha fazla artırabiliriz. Bu açıdan ülkemizde tarım kooperatiflerinin oynadığı rol çok daha önemli hale gelmiştir. Ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kurumlarından biri olan Marmarabirlik, zeytin üreticimizin de en büyük güvencesidir. Sorunların çözümünde, üretilenin değerinde satılmasında, ülke ekonomisine katkısında, kooperatifçiliğin ne kadar değerli bir anahtar olduğu Marmarabirlik sayesinde net bir şekilde görülmektedir" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Marmarabirlik, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Marmarabirlik'i ziyaret etti - Son Dakika

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