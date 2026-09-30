Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü: - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü:

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- "İkili ticaret hacmimizi, 2028 yılı sonunda 50 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz doğrultusunda, ticaretimizin önündeki engellerin kaldırılması, mevcut potansiyelin daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularını ele aldık"

NEW Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmede, ikili ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarma hedefini ve yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yoğun ve verimli bir program gerçekleştirdiklerini ve ABD iş dünyasıyla temaslarda bulunduklarını anlattı.

Bugün de G20 Ticaret Bakanları Toplantısı dolayısıyla ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi hususunda kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk." ifadesini kullandı.

Bolat, ABD ile Türkiye'nin ikili ticaret hacminin bu yılın sonunda 42-43 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İkili ticaret hacmimizi, 2028 yılı sonunda 50 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz doğrultusunda, ticaretimizin önündeki engellerin kaldırılması, mevcut potansiyelin daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularını ele aldık. Ayrıca enerji, savunma sanayii ve dijital ekonomi başta olmak üzere önümüzdeki dönemde yeni iş birliği imkanları sunan sektörlerde ortaya çıkan fırsatları değerlendirdik. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefi için ticaretin yüzyılına ulaşmak amacıyla, ABD ile ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı menfaatler temelinde daha ileri seviyelere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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