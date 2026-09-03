Ticaret Bakanı Bolat: Ağustosta ihracat yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Bolat, ağustosta ihracatın bir önceki aya göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıktığını ve en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Bu artış, dış ticaret dengesine olumlu yansıyacak.
Ticaret Bakanı Bolat: "Ağustosta ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştık"
Kaynak: AA
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