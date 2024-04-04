Ticaret Bakanı Bolat: Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Bolat: "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti.

04.04.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat: "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir."

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat: Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Denizli OSB'de Ramazan ayı boyunca binlerce kişiye iftar yemeği veriliyor
    09:21 Denizli OSB'de Ramazan ayı boyunca binlerce kişiye iftar yemeği veriliyor

    Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü bünyesindeki sanayiciler tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriliyor. Dünkü bölümde, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden Derya Baltalı tarafından 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.

  • Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor
    09:09 Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor

    Japonya yönetimi, 2027 yılına kadar 2 nanometrelik çip üretebilmek adına resmi olarak startı verdi. Ülke, Güney Kore ve Tayvan'ı yakalamak için milyarlarca dolarlık yatırım yapacak. Sony, Toyota, Softbank, Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC ve NTT gibi dev Japon şirketlerinin iş birliğiyle kurulan Rapidus firmasına 3.89 milyar dolarlık bir yatırım daha yapılacak. Ayrıca bu yatırım, çoklu yongalı çip teknolojisinin geliştirilmesini de amaçlıyor. Proje tamamlandığında Rapidus'un toplamda 33 milyar dolar hibe alması bekleniyor. Şirket CEO'su, 2025 yılında test üretimine geçip 2027 yılında seri üretime başlamayı planladıklarını ifade etti.

  • İstanbul serbest piyasada dolar 31,9560 liradan, avro 34,6490 liradan güne başladı
    09:03 İstanbul serbest piyasada dolar 31,9560 liradan, avro 34,6490 liradan güne başladı

    Serbest piyasada doların alış fiyatı 31,9540 lira, satış fiyatı ise 31,9560 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,6470 lira, satış fiyatı ise 34,6490 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 31,9430 lira, avronun satış fiyatı ise 34,5420 lira idi.

  • Küresel Piyasalar Belirsizlik İle Karışık Seyrediyor
    09:01 Küresel Piyasalar Belirsizlik İle Karışık Seyrediyor

    Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

  • Beyşehir'de Mantar Üretimi Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor
    23:14 Beyşehir'de Mantar Üretimi Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilere tarımsal desteklemeler ve pazarlama konularında bilgi verdi.

  • Konya'da Organik Böğürtlen Bahçeleri Çoğalıyor
    23:14 Konya'da Organik Böğürtlen Bahçeleri Çoğalıyor

    Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üretiminin ardından organik böğürtlen bahçeleri de artış gösteriyor. Çiftçilere 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı ve ayrıca sıvı organik gübre de dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürü, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

  • KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temel Atma Yıldönümü Kutlandı
    23:14 KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temel Atma Yıldönümü Kutlandı

    KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 87. yılı ve Karabük'ün il oluşunun 29 yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz' dedi.


08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
08:10 “Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil“ demişti Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı
07:49 Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa’daki oy sayımı bugün devam edecek Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa'daki oy sayımı bugün devam edecek
00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
08:33 Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 Bin 500 Yeni Öğrenci Alımı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 Bin 500 Yeni Öğrenci Alımı
08:19 Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor
08:09 81 ilde yüzlerce firariye Çember Operasyonu 81 ilde yüzlerce firariye Çember Operasyonu
07:30 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 09:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat: Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement