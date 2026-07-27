Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye Ekonomisi İçin Diplomasi ve Mücadele

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk sanayisi ve ekonomisinin, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yeni korumacılık dalgalarından olumsuz etkilenmemesi için çok yönlü ve kapsayıcı diplomasi ve ticaret müzakerelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, TOBB'un akreditasyon sertifikası çalışmasıyla ülke genelinde, mesleki kuruluşların hizmet kalitesini ve iş disiplinini artırmayı amaçladığını söyledi.

Söz konusu çalışmanın, İslam ülkelerindeki ticaret odaları tarafından da örnek bir model olarak benimsendiğini aktaran Bolat, modelin İslam ülkelerine yayılması için çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

Teknolojideki ilerlemeler, dijital ekonomi, e-ticaret ve yapay zekanın hayatın her alanını dönüştürdüğünü, bunun da ülkeleri zorladığına işaret eden Bolat, dünya ekonomisinin, ticaret ve gümrük vergisi savaşları ile ticaret korumacılığının arttığı bir sürece girdiğini vurguladı.

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla avantajlı olduğunun altını çizen Bolat, ülkenin 23 yıldan bu yana bölgede barış girişimlerinin öncüsü olarak istikrarını her alanda güçlendirdiğini kaydetti.

"Ülke ekonomisi büyümeye devam ediyor"

Bolat, ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Dünyanın içinde olduğu sıkıntılı süreçte, ekonomi ve istikrarı koruyabilmek temel görevlerimiz arasında. Son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3'lük büyüme sağlayan, Kovid-19 salgını sonrasındaki süreçte yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüyen ülkemiz, bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 2,5'lik büyüme elde etti. Dünyada artık yüzde 6, yüzde 7'lerle büyüyebilen bir yapı yok. Yüzde 10-12 büyüyen bir Çin ekonomisi de artık yüzde 4-4,5'lerde büyüme rakamları açıklayabiliyor." diye konuştu.

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğünü anımsatan Bolat, bu yıl ise bu oranın Körfez Savaşı nedeniyle yüzde 3'ün altında olacağını, dünya ihracatının ise artık küresel ekonomik büyümenin yarısı kadar gerçekleşebildiğini belirtti.

Bu nedenle ihracatı mal ve hizmetler bazında artırabilmenin önemine değinen Bolat, bu kapsamda Türkiye'nin AB, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer ülkelerle müzakerelerini sürdürdüğünü, özellikle İngiltere, Japonya, Körfez İşbirliği Konseyi, Ukrayna, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

"Yoğun diplomasi ve ticaret müzakereleri sürüyor"

Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) Ukrayna Parlamentosunca onaylandığını, İngiltere ile STA'nın hizmetler sektöründe genişletilmesi yönünde müzakerelerin de devam ettiğini aktardı.

Türkiye ile Kanada arasında da STA müzakerelerinin başlatıldığına değinen Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa Birliği'ndeki yeni korumacılık dalgaları karşısında Türk sanayisi ve ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için çok yönlü, çok boyutlu ve bütün ülkeleri kapsayan yoğun diplomasi ve ticaret müzakerelerimiz sürdürülüyor. Bunları başta TOBB olmak üzere, özel sektör kuruluşlarımızla birlikte yürütüyoruz."

Programın sonunda, TOBB'a bağlı 73 oda/borsaya akreditasyon sertifikaları takdim edildi.