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Ticaret Bakanı: Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlayacağız - Son Dakika
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Ticaret Bakanı: Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlayacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlamak için çalıştıklarını belirterek, cari işlemler açığının azaldığını ve hizmet gelirlerinin rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Bolat, cari açıktaki gerilemenin devam etmesini beklediklerini ve Türkiye ekonomisini daha rekabetçi hale getirmek için çeşitli politikalar uyguladıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı: Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlayacağız
15.01.2024 - 12:37,
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendireceğiz." dedi.

Bolat, AA muhabirine ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin cari işlemler açığının, Kasım 2023'te 1,3 milyar dolar azalışla 2,7 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, Mayıs 2023'te 60,3 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise sonraki aylarda 10,7 milyar dolar azalarak Kasım 2023 itibariyle 49,6 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

Bolat, Temmuz 2023'ten itibaren her ay yıllıklandırılmış dış ticaret açığının düştüğüne ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinin iyileştiğine dikkati çeken Bolat, "Kasım ayında cari açıktaki gerilemede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 38,5 azalarak 4,4 milyar dolar gerçekleşmesi etkili oldu. Hizmet gelirleri yıllıklandırılmış olarak Kasım 2023'te 99,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri yıllıklandırılmış olarak 47,2 milyar dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

"İyileşmenin devam etmesi bekleniyor"

Ödemeler dengesi verilerinde, yıllıklandırılmış serideki olumlu gidişe işaret eden Bolat, "Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığındaki iyileşmenin, Orta Vadeli Program (OVP) hedefiyle uyumlu şekilde 2024 yılının ilk çeyreğinde belirginleşerek devam etmesi bekleniyor." diye konuştu.

Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmak için sundukları destekler ve yerli üreticileri korumaya yönelik ithalat politikalarıyla cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"'İnovasyon, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm' kapsamında şekillenen politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendireceğiz."

Kaynak: AA
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