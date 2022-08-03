Ticaret Bakanı Muş, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Muş, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

03.08.2022 15:01
Ticaret Bakanı Muş, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fiyatlarda istikrarsızlık olduğunu belirterek, "Bir gün içinde bir bakıyorsunuz petrolün varil fiyatları 95'e düşüyor, bir 100'e çıkıyor, bir 105'e çıkıyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fiyatlarda istikrarsızlık olduğunu belirterek, "Bir gün içinde bir bakıyorsunuz petrolün varil fiyatları 95'e düşüyor, bir 100'e çıkıyor, bir 105'e çıkıyor. Tüm bu olanlara rağmen Türkiye bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Dünyada büyümeler aşağı doğru revize ediliyor. Biz hala ortaya koyduğumuz hedefleri yakalamaya çalışıyoruz." dedi.

Muş, kentteki bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği programının ardından Konya Valiliğini ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan ile bir süre görüşen Bakan Muş, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Muş, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın üreten ve yıllık 3 milyar dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Muş, Konya'nın, sanayisi, tarımı, ticareti, kültürel turizmi güçlü bir şehir olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu açıdan Konya bizim içimizdeki yeri farklı olan bir şehir. Dünyanın içinden geçtiği süreçler malumunuz. Fiyat dalgalanmaları, istikrarsızlıklar, jeopolitik riskler, yani dün bir şey yok bugün Çin'de Tayvan'da başka bir kriz ortaya çıktı. 2 gün önce bir şey yoktu, Sırbistan- Kosova sınırında bir kriz çıktı. Dünyanın neresinde bir ay sonra nasıl bir sınanmayla karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz. Fiyatlarda istikrarsızlık söz konusu. Bir gün içinde bir bakıyorsunuz petrolün varil fiyatları 95'e düşüyor, bir 100'e çıkıyor, bir 105'e çıkıyor. Tüm bu olanlara rağmen Türkiye bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Dünyada büyümeler aşağı doğru revize ediliyor. Biz hala ortaya koyduğumuz hedefleri yakalamaya çalışıyoruz."

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya milletvekillerinin de hazır bulunduğu ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.

YORUMLAR
500
Bakan Muş: Türkiye, dünyadaki arz sıkıntısı gideren ülkelerin başında gelecek Bakan Muş: Türkiye, dünyadaki arz sıkıntısı gideren ülkelerin başında gelecek Ticaret Bakanı Muş 'Türkiye İhracat Seferberliği' programında konuştu: (1) Ticaret Bakanı Muş 'Türkiye İhracat Seferberliği' programında konuştu: (1)
Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Konya, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
14:21 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek
14:13 Sorunlarını çözemeyen Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği öne sürüldü
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
14:00 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor
13:59 Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti
13:57 Hindistan'da bir adam, ülkesinde işlenen bütün kötülüklerin durması adına 22 yıldır yıkanmadığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement