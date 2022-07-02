Ticaret Bakanı Muş: Haziran Ayı İhracatı 23,4 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Muş: Haziran Ayı İhracatı 23,4 Milyar Dolar Oldu

02.07.2022 14:20
Ticaret Bakanı Muş: Haziran Ayı İhracatı 23,4 Milyar Dolar Oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayında 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirilerek yeni bir rekor kırıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayında 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirilerek yeni bir rekor kırıldığını söyledi.

Muş, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) açılışında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığının altını çizen Muş'un açıklaması şöyle:

"İLK 6 AYDA TOPLAMDA 126 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ: Geride bıraktığımız haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve 6'da 6 yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.

İTHALAT 31,6 MİLYAR DOLAR OLDU: Haziran ayı ithalatı 31,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur."

NEBATİ:  ÜLKEMİZ KÜRESEL SALGIN SONRASI TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ DEĞİŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından ihracat rakamlarını değerlendirdi. Nebati'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemiz küresel salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerindeki değişimi en iyi şekilde değerlendirerek ihracatını artırmaya devam ediyor. Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüksek seviyesini korumuş ve yüzde 93,4 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde küresel düzeyde enerji fiyatlarında görülecek normalleşme ile birlikte ihracatın bu yüksek performansı bize cari işlemler dengesinde hedeflediğimiz iyileşmenin olacağını göstermektedir."

YORUMLAR
500
Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (2) Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (2)
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş: Haziran Ayı İhracatı 23,4 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
14:04 Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:35 Sosyal medyada bir hesabın paylaşımları olay oldu! İşte Buket Aydın'ın hayat hikayesi
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş: Haziran Ayı İhracatı 23,4 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement