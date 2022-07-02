Ticaret Bakanı Muş: Haziran Ayı İhracatı 23,4 Milyar Dolar Oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayında 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirilerek yeni bir rekor kırıldığını söyledi.

Muş, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) açılışında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığının altını çizen Muş'un açıklaması şöyle:

"İLK 6 AYDA TOPLAMDA 126 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ: Geride bıraktığımız haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve 6'da 6 yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.

İTHALAT 31,6 MİLYAR DOLAR OLDU: Haziran ayı ithalatı 31,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur."

NEBATİ: ÜLKEMİZ KÜRESEL SALGIN SONRASI TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ DEĞİŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından ihracat rakamlarını değerlendirdi. Nebati'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemiz küresel salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerindeki değişimi en iyi şekilde değerlendirerek ihracatını artırmaya devam ediyor. Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüksek seviyesini korumuş ve yüzde 93,4 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde küresel düzeyde enerji fiyatlarında görülecek normalleşme ile birlikte ihracatın bu yüksek performansı bize cari işlemler dengesinde hedeflediğimiz iyileşmenin olacağını göstermektedir."