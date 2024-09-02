Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ağustos Ayı İhracatı Rekor Kırdı

Ekonomi

İSTANBUL (İHA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara geriledi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat yaptığı açıklamada cari açık ve ithalatta düşüş trendinin sürdüğüne dikkat çekti. Ağustos ayının ihracat verilerine ilişkin de bilgi veren Bolat, Ağustos'ta 22,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Bolat Ağustos ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar oldu. Son 13 ayın 9'unda o ayın ihracat rekoru kırıldı. Ağustos ayında da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı gerçekleşti. Ağustos ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış ile 262 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini belirten Bakan Bolat, "2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı ile Türkiye ekonomisi, yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 16 çeyrektir sürdürmüştür. 2024 yılının ilk yarısı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 3,8 olarak kaydedilmiştir. 2024 yılının ilk yarısı itibariyle 3,8'lik büyüme oranına ise net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1,4 yüzde puan olmuştur" diye konuştu.

İthalatta ve dış ticaret açığında azalma trendi

İthalatta düşüş trendinin sürdüğünün altını çizen Bakan Bolat, "İthalatımızdaki düşüş eğilimi, Ağustos ayında da devam etmiştir. İthalatımız, Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10,8 oranında (3,3 milyar dolar) gerileyerek 27 milyar dolar gerçekleşmiştir. 2024 Ağustos ayında ise, dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilemiştir" dedi.

Milli gelirdeki artış ile ilgili de rakamları paylaşan Bakan Bolat, "Milli gelirimiz 2024 yılının ilk yarısı sonunda 1 trilyon 202 milyar dolara yükselmiştir. Bu gerçekten çok sevindirici bir rakam. Geçen yılki kişi başı milli gelirimiz de 13 bin 243 dolar olarak revize edildi" şeklinde konuştu.

Mal ihracatında artış

Bakan Bolat, "2024 yılı Ocak - Ağustos arasında 8 ayda mal ihracatında yüzde 3,9 artış sağlandı. 171 milyar dolara yaklaştı. İlk 8 ayda mal ihracatımızdaki net artış 6,3 milyar dolar oldu. Bu yıl ilk 8 ayda dış ticaret açığımız yüzde 33,6 oranında azalarak 55 milyar dolara geriledi. 27,7 milyar dolar sadece 8 ayda dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ilk 8 ayda yüzde 75,7'ye yükseldi. 2023'ün ağustosundaki yıllıkla 2024'ün ağustosu arasındaki yıllık değişime baktığınızda son 1 yılda mal ihracatımızda yüzde 3,5'lik artış var, 262 milyar dolara yükseldik. İthalatımızda yüzde 8,4 düşüş var, 340,6 milyar dolara geriledik" ifadelerini kullandı.

Hizmet ihracatında yıl sonu hedefi 110 milyar dolar

Bakan Bolat, "Hizmetler ticareti de çok önemli, bu yıl açıklanan ilk 6 aylık veriler itibarıyla bizim 47,2 milyar dolar ilk 6 ayda hizmet ihracatımız var. Geçen yılın tamamını 101,7 milyar dolar ile tamamlamıştık. Net 52,6 milyar dolar hizmetler ticaretinde fazla elde ettik. Bu yılki hedefimiz yıl sonunda 110 milyar dolar" dedi. - İSTANBUL