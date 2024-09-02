Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı Stockholm'da Gerçekleşecek

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsveç'in başkenti Stockholm'de yarın gerçekleştirilecek Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolat, yarın gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile Türkiye-İsveç ETOK II. Dönem Toplantısı'na başkanlık edecek.

Bolat, ziyarette İsveç ve Türk iş insanlarının yer alacağı Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak, Dünya Türk İş Konseyi organizasyonunda bölgedeki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Hedef ticaret hacmini artırmak

Türkiye ile İsveç arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 4,1 milyar doları buldu. Türkiye'nin Kuzey Avrupa bölgesindeki önemli ticaret ortağı olan İsveç ile ticari bağları daha da kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek resmi ziyaret kapsamında, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik, yenilenebilir enerji, yeşil ve dijital dönüşüm, yeni teknolojiler ve sağlık turizmi gibi birçok konuda işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.