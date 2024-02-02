Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya\'da esnafları ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da geçici işyeri konteynerlerindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Bolat, asrın felaketinin birinci yıl dönümünde yaraları sarma adına çok büyük işlerin gerçekleştirildiğini söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'daki ziyaretleri kapsamında geçici işyeri konteynerlerindeki esnafları ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında Emlak Konut tarafından inşa edilen geçici ticaret merkezindeki esnafları tek tek dolaşan Bakan Bolat'a Vali Ersin Yazıcı, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ta eşlik etti.
Girdiği her işyerinde esnaflarla sohbet eden Bakan Bolat, Malatya'nın 11 ile birlikte 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, "Malatya yaralarını sarıyor. Vatandaşlarımızın biran önce kalıcı konutlara yerleştirilmesi çalışmaları hızla ilerliyor. Depremin yıl dönümünde çok büyük işler gerçekleştirildi, başarıldı. İnşallah Cumhurbaşkanımız da bu hafta ve gelecek hafta bölgeyi ziyaretlerinde kalıcı konutların bir bölümü teslim edilecek, geri kalanlarında hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.
Tarihin en büyük afetlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarma adına hükümet olarak vat güçleri ile çalıştıklarını da kaydeden Bolat, "Bütün bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yapmaya devam ediyor. 1-2 sene içinde inşallah büyük ölçüde bu yaralar sarılmış olacak. Ben buradan vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" diye konuştu. - MALATYA
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