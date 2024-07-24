Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Büyükelçisi ile görüştü

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i kabul etti.

Bolat, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri gözden geçirdiklerini belirten Bolat, "Önümüzdeki döneme ilişkin olarak bir yol haritası üzerinde çalıştık. Ülkemizin her alanda güçlü ilişkilere sahip olduğu kardeş ve dost ülke Pakistan ile ortaklığımızı çok daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.