Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) toplantısına iştirak etti.
Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, DTİK toplantısında, Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumunu ve ihracat hedeflerini tekrar vurgulama fırsatı bulduklarını ifade etti.
Etkinlikte, Türk iş dünyasının uluslararası başarılarını ve Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir destinasyon olduğunu yinelediklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Slovakya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi derinleştirmek için işbirliği ve karşılıklı yatırım fırsatlarının önemini ele aldık. DTİK çatısı altında yapılan çalışmalarla birlikte yurt dışında önemli bir Türk iş dünyası ağının oluşması, Türk diasporasının oluşmasına katkı sağlarken, Ticaret Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz desteklerle iş insanlarımız ve girişimcilerimizle birlikte belirlediğimiz yol haritamızı uygulamaya devam ediyoruz. Stratejilerimiz kapsamında, uluslararası rekabetçiliğimizi ve yatırım akışını artırarak, daha fazla ihracat, daha güçlü ekonomi, daha güçlü Türkiye hedefimizi iş insanlarımızın, girişimcilerimizin ve bizlerin desteğiyle emin adımlarla gerçekleştireceğiz."
Bolat, DTİK Yönetim Kurulu ile toplantı sonrasında bir araya gelip Slovakya'da yürüttükleri çalışmalara dair istişarelerde bulunduklarını kaydederek, Türkiye'nin dış ticaretine direkt etkisi olan DTİK üyelerine, gelecekte yapacakları çalışmaları için başarılar diledi.
Bakan Bolat ayrıca Slovakya'da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceği ve geliştirilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovakya'da DTİK toplantısına katıldı - Son Dakika
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