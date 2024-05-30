Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye AB ile ilişkilere önem veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye AB ile ilişkilere önem veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye AB ile ilişkilere önem veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, hem AB'den hem de üye ülkelerden yapıcı ve samimi yaklaşım beklediklerini söyledi. Bolat, Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen programda konuştu. Bolat, Türkiye ve AB arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini ve her iki tarafın da birbirine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca, Bolat Türkiye'nin AB'ye yaptığı doğrudan yatırımların önemine dikkat çekti ve AB ile ilişkilerin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

30.05.2024 16:35
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere çok önem verdiğini belirterek, hem AB'den hem de üye ülkelerden yapıcı ve samimi yaklaşım beklediklerini söyledi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin hizmete açılışı dolayısıyla Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen programda konuştu.

"Türkiye olarak on yıllardır AB ile ilişkilerimize büyük ilgi ve önem veriyoruz." diyen Bolat, Avrupa ile Türkiye arasında tarih, ekonomi, ticaret, yatırım ve sosyal ilişkiler bulunduğunu anımsattı.

Bakan Bolat, AB ve Türkiye arasında 1 Ocak 1996'dan itibaren Gümrük Birliği ilişkisi olduğunu hatırlatarak, "Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 28 yılda ticari ilişkilerimiz yıllık 30 milyar dolar seviyesinden 210 milyar dolar seviyesine çıktı." dedi.

AB'nin Türkiye'nin en büyük, Türkiye'nin de AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu anımsatan Bolat, "Her iki tarafın da birbirine ihtiyacı var ve her iki taraf da ekonomik olarak iyi entegre olmuş durumda." diye konuştu.

Bolat, AB'den Türkiye'ye 110 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım geldiğini, Türkiye'nin de AB üyesi ülkelere 30 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptığını anlattı.

Türkiye'de 86 bin doğrudan yabancı yatırımcının yüzde 65'inin Avrupalı ??şirketler olduğunu anlatan Bakan Bolat, Avrupa'dan gelen doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'nin büyümesine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunmalarını takdir ettiğini vurguladı.

Bolat, geçen yılki ihracatın yaklaşık yüzde 30'unun Türkiye merkezli Avrupalı ??şirketlerden kaynaklandığını ifade etti.

"Ticaret, yatırım ve turizmde AB ile çok iyi entegre durumdayız. Kurumsal düzeyde de AB Komisyonu ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakereler başlatarak ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz." diyen Bolat, görev süresince Avrupa ile ekonomik entegrasyonu artırmak ve sorunları çözmek için her düzeyde görüşmeler yaptıklarını ve çalıştıklarını belirtti.

Bolat, Brüksel'e sadece TİM ofis açılışı için gelmediğini, üst düzey AB Komisyonu yetkilileri ve Çekya ticaret bakanıyla da görüşeceğini söyledi.

"Yakında AB Komisyonu ile iki taraf arasındaki bazı sorunların çözümü için çok iyi bir platform olacak üst düzey ticaret diyaloğunu başlatacağız." diyen Bolat, amaçlarının hem AB ile hem de üye ülkelerle ilişkileri ilerletmek olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, hem AB'den hem de üye ülkelerden yapıcı ve samimi bir yaklaşım beklediklerini anlattı.

Programa, çok sayıda Belçikalı siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye AB ile ilişkilere önem veriyor - Son Dakika

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