Türkiye-Pakistan Yatırımlarına Tam Destek

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Savunma Günü vesilesiyle dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa katıldıklarını ifade etti.

Pakistan ile her zaman için siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye büyük bir önem verdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, iki ülke iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara desteğimiz tamdır. Pakistan ile sahip olduğumuz güçlü siyasi bağlarımızı ekonomik ve ticari alanlara da yansıtmak ve ortak hedefler doğrultusunda ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu vesile ile kardeş Pakistan halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."