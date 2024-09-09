Türkiye-Pakistan Yatırımlarına Tam Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Pakistan Yatırımlarına Tam Destek

Türkiye-Pakistan Yatırımlarına Tam Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara desteklerinin tam olduğunu bildirdi. Bolat, Pakistan Savunma Günü vesilesiyle düzenlenen programa katıldıklarını ifade etti ve iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

09.09.2024 21:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Savunma Günü vesilesiyle dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa katıldıklarını ifade etti.

Pakistan ile her zaman için siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye büyük bir önem verdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, iki ülke iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara desteğimiz tamdır. Pakistan ile sahip olduğumuz güçlü siyasi bağlarımızı ekonomik ve ticari alanlara da yansıtmak ve ortak hedefler doğrultusunda ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu vesile ile kardeş Pakistan halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: AA

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