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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UTİKAD temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UTİKAD temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) temsilcileri ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bolat, görüşmede uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründeki yeniliklerin Türkiye'nin dış ticaretini güçlendirdiğini vurgulayarak, lojistik altyapının geliştirilmesiyle küresel ticaretteki konumun güçlendirilmesi hedefine değindi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UTİKAD temsilcileriyle görüştü
12.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:53
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinin (UTİKAD) temsilcileri ile görüştü.

Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, UTİKAD temsilcileri ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründeki yeniliklerin, Türkiye'nin dış ticaretini daha da güçlendirdiğine işaret eden Bolat, bu alandaki teknolojik gelişmeler ve yeşil dönüşüm çabalarının, sürdürülebilir ihracat politikalarının temel taşlarından olduğunu bildirdi.

Bolat, "Önümüzdeki dönemde, lojistik altyapımızı daha da geliştirerek küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. UTİKAD'ın kıymetli temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz verimli toplantının, ülkemizin lojistik ve taşımacılık alanında ilerlemesine katkıda bulunacağına inanıyor, tüm sektör temsilcilerimize gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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