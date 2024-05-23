Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenlemelerin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenlemelerin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluğa karşı önlemler içerdiğini belirterek, Türkiye'nin ekonomik gelişimi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. Bakan Bolat, yeni düzenlemelerin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, bu adımların Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla atıldığını ifade etti.

23.05.2024 23:45
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mecliste yürürlüğe giren "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluğa karşı önlemler içerdiğini belirterek, Türkiye'nin ekonomik gelişimi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni düzenlemelerin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Bakan Bolat, yeni düzenlemelerin fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluk gibi konularda iyileştirmeler içerdiğini belirtti. Bu adımların Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla atıldığını vurgulayan Bakan Bolat, "Görüşmeler süresince özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Milletvekillerimiz ve Bakanlık Bürokratlarımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenlemelerin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti - Son Dakika

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