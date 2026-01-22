Ticaret Bakanı Bolat: "Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: "Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak"

Ticaret Bakanı Bolat: "Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak"
22.01.2026 19:13  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'deki iş dünyası toplantısında Türkiye'nin yerli doğalgaz üretimindeki artışın hanedeki faturaları düşüreceğini belirtti. Düzce'nin ihracat başarısını ve yeni yatırımları duyuran Bolat, esnaf için 100 milyon lira kredi müjdesi verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Doğalgaz ile Akçakoca'ya çok yakın olan Sakarya yatağında üretim artmakta. Bugün 6,5 milyon hane yerli doğalgaz kullanıyor. Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantıda Bakan Bolat'a, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez ve il teşkilatı yöneticileri, daire amirleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda iş insanı eşlik etti.

"Düzce, ihracatta 19. büyük il konumuna geldi"

Bakan Bolat, Düzce'nin yeniden kuruluş sürecine ve ekonomik başarısına dikkat çekerek, "Düzce gerçekten örnek bir şehir. 12 Kasım 1999 depreminden sonra Düzce yeniden kuruldu. Hızlı adımlarla büyümektedir. Düzce, ihracatta 19. büyük il konumuna geldi. 2 milyar dolar civarında ihracatı var. İthalatı ise 260 milyon dolar civarında. Bizim açımızdan çok büyük dış ticaret fazlası veren bir ilimiz. Bugüne kadar Düzce'de yapılan hükümet yatırımlarının parasal karşılığı 73 milyar lira tutarındadır. Düzce'nin ekonomisi 4 'T' temeline dayanacak; ticaret, tarım, turizm ve taşımacılık. Buna bir de 'S' ekliyoruz, o da sanayi" diye konuştu.

"Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak"

Türkiye'nin dış ticaret rakamlarını ve enerji yatırımlarını değerlendiren Bakan Bolat, "Cari açığımız ilk 11 ay sonunda 22 milyar dolar civarındadır. Enerji ve altın ithalatını çıkardığımızda dış ticaret açığı vermiyoruz. Yerli üretim artmaya başladı. Gerek Batman, gerek Gabar, gerekse Diyarbakır'da damarlar umut verici. Doğalgaz ile Akçakoca'ya çok yakın olan Sakarya yatağında üretim artmakta. Bugün 6,5 milyon hane yerli doğalgaz kullanıyor. Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak" dedi.

"Etrafımızda sıcak savaşlar noktasında Türkiye'ye bir ateş parçası düşürmedik"

Türkiye'nin terörle mücadelesine ve bölgesel gücüne vurgu yapan Bolat, "Terör bu coğrafyada 8-9 yıldır sona erdirildi. Polisimizin, askerimizin ve devlet başkanımızın üstün çabaları ile terörü söküp attık. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de de söküp attık. Etrafımızda sıcak savaşlar noktasında Türkiye'ye bir ateş parçası düşürmedik. Sadece bölgesel değil küresel oyun kurucu konumuna geldik" ifadelerini kullandı.

Kredi müjdesi

Düzce'ye yönelik yeni yatırımları ve destek paketlerini açıklayan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Düzce'de Gümrük Müdürlüğü'nü kurduk, hayırlı olsun. Bize güzel bir yer tahsis etmişler. Arazisinin etrafına da Düzce Lojistik Merkezi kuralım dedik. Ayrıca bugün Düzce esnafı için acil 100 milyon lira destek finansman paketi açıkladık. 1 Ocak itibarıyla esnaf kredilerinin kredi maliyetleri yüzde 20'ye düşürüldü. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, Düzce Üniversitesi ve TSO iş birliğiyle İhracat Akademisi çalışmalarını başlatacağız." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Yerel Yönetim, İş Dünyası, Ömer Bolat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Enerji, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat: 'Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:40:44. #7.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat: "Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.