Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yıl Sonu Cari İşlemler Açığı Hedefinin Altında Gerçekleşecek

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl nisan ayı cari işlemler hesabına ait gelişmeleri değerlendirerek yıl sonu cari işlemler açığının 34,7 milyar dolar olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin çok altında gerçekleşeceğini öngörüsünde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya 'X' hesabından bu yılın nisan ayı cari işlemler hesabına ait gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Bolat, bu yılın nisan ayında negatif takvim etkisi nedeniyle cari işlemler açığının yüzde 3,9 oranında artışla 5,3 milyar dolar olarak geçekleştiğini kaydederek, "Bu rakam, tahminlerin altında kaldığını göstermektedir" dedi.

Ömer Bolat değerlendirmesinde, cari işlemler açığının bu yılın ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,7 oranında azalışla 16,1 milyar dolar olarak kaydedildiğini bilgisini verdi.

Bolat, zirve noktası olan geçen yılın mayıs ayında 57,0 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,6 milyar dolar azalarak bu yılın nisan ayı itibariyle 31,5 milyar dolara gerilediğini kaydetti. Bakan Bolat, aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 29,2 milyar dolara gerilediğine dikkati çekerek, "Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 44,8 oranında düşmüştür" dedi.

"İhracatımız yüzde 2,5'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir"

Bakan Bolat değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"2024 Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatımız yüzde 2,5'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 5,7'lik azalışla 350,7 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 22,7 oranında azalarak 93,0 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,8 yüzde puan artarak yüzde 73,5 olmuştur."

Dış ticaret açığının gerilemesine hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğini bildiren Bolat, hizmet gelirlerinin nisan ayında yıllıklandırılmış bazda 103,8 milyar dolar ile rekor yenilediği bilgisini verdi. Bakan Bolat, hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirlerinin ise 50,4 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir" ifadesini kullandı.

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaşılmıştır"

Nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında takvim etkisiyle gözlenen sınırlı artışın geçici olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Mayıs ayında önemli ölçüde daralması beklenmektedir. Ticaret Bakanlığımızca açıklanan Mayıs ayı dış ticaret verilerinde, ihracatımız yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar gerçekleşerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaşılmıştır. İthalatımız yüzde 10,3 gerileyerek, dış ticaret açığımız 12,5 milyar dolardan 6,5 milyar dolara düşmüştür. Bu tablo yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, mayıs ayında 25 milyar dolar civarına kadar inebileceğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Cari işlemler açığının Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin çok altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz"

Ömer Bolat, yıl sonu cari işlemler açığının 34,7 milyar dolar olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin çok altında gerçekleşeceğini öngörüsünde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, hem ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, hem de cari işlemler hesabındaki iyileşme ile makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Böylece döviz yeterliliğimiz artmakta, döviz kurundaki dengeleme, fiyatlarında döviz kuru yapışkanlığı ile kontrolsüz yükselişini frenleme etkisini sağlamaktadır. Dış Ticaret ve cari işlemler dengesindeki dengeleme ve istikrar süreci 'Yatırım-Üretm-İstihdam' hedeflerinde güçlü bir büyüme ve halkımızın refah artışını beraberinde getirecektir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin 2024 yılı boyunca devam etmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlaması öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA