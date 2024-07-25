Ticaret Bakanı: Türkiye'deki dış ticaret faaliyeti gümrüklerimiz üzerinden yürütülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı: Türkiye'deki dış ticaret faaliyeti gümrüklerimiz üzerinden yürütülüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki dış ticaret faaliyetinin gümrükler aracılığıyla yürütüldüğünü belirterek, ülkede toplam 620 milyar dolarlık ihracat ve ithalatın gümrükler üzerinden gerçekleştiğini açıkladı. Bolat, ayrıca gümrüklerde yılda 5,4 milyon ihracat beyannamesi, 3,5 milyon ithalat beyannamesi kontrol edildiğini ve 11,8 milyon aracın, 182,5 milyon yolcunun giriş çıkış işleminin yapıldığını ifade etti. Gümrüklerde yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Bolat, 13,5 aylık süre zarfında 7 bin 281 adet yasa dışı mal yakalama olayının gerçekleştirildiğini ve 35,5 milyar lira değerinde yasa dışı mal geçişinin engellendiğini söyledi.

25.07.2024 20:05
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 156 gümrük müdürlüğü, 29 kara, 14 hava, 48 deniz ve 5 demir yolu gümrük kapısı aracılığıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemizde toplam 620 milyar dolarlık ihracat ve ithalatı kapsayan dış ticaret faaliyeti gümrüklerimiz üzerinden yürütülmektedir." bilgisini verdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, "Bir siyasi parti eş genel başkanının bugün Ağrı Gürbulak Sınır Kapımızda yaptığı açıklama üzerine..." ifadesini kullanarak, paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü yönetimleri ve çalışanları vasıtasıyla, Türkiye'nin ihracat ve ithalatını kapsayan dış ticaretinin, etkin, hızlı, kanunlara ve mevzuata uygun yapılmasını sağlamanın Bakanlığın ana görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede ülkede 156 gümrük müdürlüğü, 29 kara gümrük kapısı, 14 hava gümrük kapısı, 48 deniz gümrük kapısı ve 5 demir yolu gümrük kapısı aracılığıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, "Ülkemizde toplam 620 milyar dolarlık ihracat ve ithalatı kapsayan dış ticaret faaliyeti gümrüklerimiz üzerinden yürütülmektedir. Bu bağlamda yılda toplamda 5,4 milyon ihracat beyannamesi, 3,5 milyon ithalat beyannamesi kontrol edilmekte ve tescil edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca gümrüklerde yılda 11,8 milyon aracın ve 182,5 milyon yolcunun giriş çıkış işleminin yapıldığına işaret eden Bolat, 8 milyon 300 bin konteynerin gümrük işlemlerinin de buralardan gerçekleştirildiğini belirtti.

"Ülkemizin artan dış ticaretinin etkin yürütülmesi görevimizi sürdüreceğiz"

Bolat, Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin yüzde 26'sının da gümrüklerden nakit tahsil edilip Hazine ve Maliye Bakanlığına hemen aktarıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kadar önemli ve yoğun işlemleri yapan gümrüklerimizde yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik olarak da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir. Şöyle ki, 1 Haziran 2023'ten bugüne kadar geçen 13,5 aylık süre zarfında toplam 7 bin 281 adet yasa dışı mal yakalama olayı gerçekleştirilmiştir. Bunların 17 tonu uyuşturucu yakalamasıdır ve yakalanan uyuşturucuların toplam değeri 12 milyar liraya denk gelmektedir. Aynı sürede, 13,5 ay içinde 7 bin 281 vakada toplam 35,5 milyar lira değerinde yasa dışı mal geçişi engellenmiştir. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117'lik artışa tekabül etmektedir.

Ülkemizin artmakta olan dış ticaretinin etkin şekilde yürütülmesi görevimizi sürdüreceğiz. Kanunlara ve mevzuata aykırı, zararlı, rekabete aykırı ve insanlarımızı zehirleyecek uyuşturucu gibi yakalama faaliyetlerimize de Gümrükler Muhafaza ve Gümrükler Genel müdürlüklerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı: Türkiye'deki dış ticaret faaliyeti gümrüklerimiz üzerinden yürütülüyor - Son Dakika

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