Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye\'ye getirilmesi kısıtlandı
21.10.2025 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı bazı e-ticaret platformlarında satılan ürün gruplarına yönelik yeni düzenlemeye gitti. Bakanlık yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye getirilmesini kısıtladı.

Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında Türkiye'ye getirilmesinin kısıtlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde; incelenen 182 adet üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak belirlenmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ DÜZENLEME

Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde, (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır. İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır.

Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin
Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nı Kazandı Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kazandı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya “Yobaz“ dedi, oğluna kalem fırlattı Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya "Yobaz" dedi, oğluna kalem fırlattı
Bahçeli talimat verdi MHP “Hayırlı Günler Komşum“ ziyaretlerine başlıyor Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf Protesto sırasında arbede yaşandı Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı
6-0’lık maçı yönetmişti İşte Galatasaray-BodøGlimt karşılaşmasının hakemi 6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi

09:43
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
09:25
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia
09:14
Türk futbolunun acı kaybı 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti
09:08
Edremit katliamının perde arkası Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
08:44
Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Ahmet Minguzzi davasında karar günü
08:26
Sürücüler dikkat Akaryakıta indirim geliyor
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 10:06:27. #7.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.