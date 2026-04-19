Ticaret Bakanlığı 599 Firmaya İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında martta 599 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 599 firmaya dahilde işleme izin, 4 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 29, resen 1 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.