Ticaret Bakanlığı, etil asetat ithalatıyla ilgili korunma önlemi soruşturması açtı

Van'da Adem Şef, Ramazan ayında eşsiz lezzetler sunuyor

Van'da Ramazan ayının başında hizmete açılan Adem Şef, yöresel yemeklerle misafirlerine benzersiz bir damak tadı sunuyor. Şef Adem Ergin, Van'ın gastronomisine katkı sunmak amacıyla Norduz Sofrası, Van Menceli ve Urartu Han'dan sonra 'Adem Şef' yöresel yemek mekanını açtı. Van'ın kendi sofrasını tanıtmak için bir mutfak harekatı başlatan Ergin, Van'a değer katacak mekanlar oluşturduğunu belirtti. Van'ın sadece kahvaltısıyla ön plana çıktığını ifade eden Ergin, doğru ürünleri kullanarak Van mutfağını zenginleştirdiklerini söyledi. Van'a gelen misafirlere yöresel mutfağı sunacak birçok sofraya sahip olduklarını dile getiren Ergin, Van'ın birkaç tane kültür sofrasının olduğunu vurguladı. Van'da bu tür işletmelerin açılmasının kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten bir vatandaş ise doğallığı ön planda tuttuklarını ve Adem Şef'e güvendiklerini söyledi.