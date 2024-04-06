Ticaret Bakanlığı, etil asetat ithalatıyla ilgili korunma önlemi soruşturması açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, etil asetat ithalatıyla ilgili korunma önlemi soruşturması açtı

Ticaret Bakanlığı, yerli üretime zarar verip vermediğini araştırmak amacıyla etil asetat ithalatıyla ilgili korunma önlemi soruşturması başlattı. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'in yayımlanmasıyla birlikte, yerli üretici tarafından yapılan başvuru sonucunda yapılan ön incelemede, etil asetat ithalatının son dönemde artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi. İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, etil asetat ithalatının yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığını incelemek amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

06.04.2024 09:57
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Ticaret Bakanlığı, "etil asetat" ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla korunma önlemi soruşturması açtı.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde yürütülen ön inceleme esnasında söz konusu ürünün ithalatının son dönemde nispi ve mutlak olarak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, "etil asetat"ın ithalatında yaşanan artışın, yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, etil asetat ithalatıyla ilgili korunma önlemi soruşturması açtı - Son Dakika

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